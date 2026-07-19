İran: ABD, inşaat halindeki nükleer santrale saldırdı

İRAN, ABD'nin inşaat halindeki bir nükleer enerji santraline saldırdığını duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin yapımı devam eden Darhovin'deki nükleer santrale saldırdığı bildirildi. Açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) gözetimi kapsamında, barışçıl bir nükleer tesise saldırı düzenlenmesinin uluslararası hukuka karşı işlenmiş açık bir suç olduğu belirtildi. Darhovin bölgesinde nükleer enerji santralinin inşasına Aralık 2022'de başlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı