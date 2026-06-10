İran: Ürdün'deki askeri üs füze saldırılarıyla hedef alındı

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki askeri üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılara karşılık ABD'nin bölgedeki deniz ve hava üslerinde 21 hedefin vurulduğu kaydedildi. İran'ın misillemelerinin ardından ABD'nin saldırılarını devam etmesi üzerine ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün de uzun menzilli katı yakıtlı füzelerle hedef alındığı belirtlen açıklamada, saldırılarda 4 önemli hedefin imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı