İran ABD'nin teklifine 'savaşı sona erdimeye odaklı' yanıt verdi

İran devlet medyası, ABD'nin önerdiği barış teklifine yanıt verildiğini duyurdu. Yanıtın "savaşı sona erdirmeye ve denizcilik güvenliğine" odaklandığı belirtilirken başka bir ayrıntı verilmedi.

Tahran'ın yanıtını Pakistanlı arabuluculara ilettiğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra ISNA haber ajansı "İran'ın ABD'nin teklifine verdiği yanıtın ana odağının "savaşı sona erdirmeye ve Körfez ile Hürmüz Boğazı'nda denizciliğin güvenli olduğu vurgulanmalı" dedi. Ancak başka bir ayrıntı açıklanmadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kısa süre sonra X'te yaptığı bir paylaşımda, teklife doğrudan atıfta bulunmasa da "Düşmanın önünde asla başımızı eğmeyeceğiz ve diyalog veya müzakereden bahsedilmesi teslimiyet veya geri çekilme anlamına gelmez" dedi.

Pezeşkiyan "Aksine, amaç İran halkının haklarını korumak ve ulusal çıkarları kararlı bir güçle savunmak" diye de ekledi.

Amerikalı haber kuruluşu Axios, Beyaz Saray'ın İran ile 14 maddelik bir mutabakat zaptına yaklaştığına inandığını ve bunun daha ayrıntılı nükleer müzakereler için bir çerçeve oluşturabileceğini belirtmişti.

Çarşamba günü, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin son teklifinin değerlendirildiğini ve Tahran'ın görüşlerini Pakistanlı arabulucularla paylaşacağını söylemişti.

Pakistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin "bu ateşkesi bu savaşa kalıcı bir son vermek için çabaladığını" belirtmişti.

Ancak İran parlamentosunun üst düzey bir üyesi, 14 maddelik mutabakat zaptını "dilek listesi" olarak nitelendirmişti.

Hem ABD hem de İran, barış anlaşması için kendi şartları karşılanmazsa şiddetin tırmanacağı tehdidinde bulundu.

Trump, 6 Mayıs'ta Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, İran'ın bir anlaşmaya varmaması durumunda "bombardımanın başlayacağını ve ne yazık ki, daha öncekinden çok daha yüksek bir seviyede ve yoğunlukta olacağını" yazdı.

Kısa bir süre sonra, İran parlamentosunun ulusal güvenlik ve dış politika komisyonu sözcüsü İbrahim Rezai, X platformunda İran'ın "parmağının tetikte olduğunu ve ABD "gerekli koşulları yerine getirmezse" İran'ın "sert ve pişmanlık uyandıracak bir karşılık vereceği" uyarısında bulundu.

Trump daha önce, İran'daki ilk ABD-İsrail operasyonu olan Destansı Öfke Operasyonu'nun "İran'ın üzerinde anlaşılanları vermeyi kabul etmesi şartıyla" sona ereceğini söylemişti.

Bu açıklamadan önce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio operasyonun sona erdiğini ve hedeflerine ulaşıldığını söylemişti.

Tahran'dan Körfez ülkelerine uyarı

Bu arada İran, Körfez'deki komşularını ABD yaptırımlarına uymanın gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinde zorluklarla karşılaşmasına yol açacağı konusunda uyardı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, askeri sözcü Mohammad Akraminia, hayati önem taşıyan ticaret yolundan geçen gemilerin önce Tahran ile işbirliği yapmamaları durumunda "ciddi sonuçlarla" karşılaşacaklarını söyledi.

Bu arada, Katar kıyılarında bir ticari gemi bilinmeyen bir cisimle vuruldu ve hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Kuveyt, insansız hava aracı saldırılarının engellendiğini bildirdi.

İki gün önce de İran limanlarına uygulanan ablukada yer alan ABD donanma destroyerleri ile İran arasında çatışma yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay varılan ateşkesin yürürlükte kaldığı konusunda ısrar ederken, İran ise Beyaz Saray'ın savaşı sona erdirme önerisini değerlendirdiğini söylemişti.