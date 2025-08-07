İran, ABD ile Müzakereler Üzerine Kararını Vermedi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin müzakere teklifine cevap vermedi ve kararın çıkarları doğrultusunda şekilleneceğini belirtti. Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile ilişkilerde yeni bir dönem gerektiğini ifade etti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin müzakere mesajı gönderdiğini, Tahran yönetiminin konuya ilişkin henüz kesin bir kararının bulunmadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran devlet televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Arakçi, ABD'den kendilerine bazı mesajlar ulaştığını belirterek, "Kesin bir karar yok. Müzakerelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tam olarak bizim çıkarlarımızın neyi gerektirdiğine bağlı" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) yetkililerinin Tahran ziyaretine de değinen Arakçi, değişen şartlar nedeniyle IAEA'yla ilişkilerinde yeni bir dönemin başlaması gerektiğini söyledi. IAEA yetkililerinin Tahran programında nükleer tesisleri ziyaretin bulunmadığını vurgulayan Arakçi, nükleer müzakerelerin geleceğine yönelik karar merciinin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı'nın, Konsey'in kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
