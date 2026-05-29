Haberler

İran'dan 'ABD ile mutabakat' iddialarına yalanlama

İran'dan 'ABD ile mutabakat' iddialarına yalanlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran müzakere heyeti kaynağı, ABD medyasında yer alan ateşkesin uzatılması ve nükleer görüşmelere başlanmasına dair mutabakat iddialarını reddetti. Henüz nihai bir anlaşma metni bulunmadığını belirtti.

İRAN müzakere heyetinden bir kaynak, İran ile ABD arasında ateşkesin uzatılması ve nükleer program görüşmelerine başlanmasını öngören mutabakat zaptı metninin nihayete erdiği yönünde ABD medyasında yer alan iddiaları yalanladı.

İran basınına konuşan kaynak, ABD medyasında yer alan mutabakat haberlerini reddetti. Kaynak, metnin yalnızca iki tarafın resmi duyurusunu beklediği yönündeki haberlerin gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek, belgenin henüz nihayete ermediğini ifade etti. ABD merkezli bir haber sitesi, ABD'li yetkililere ve bölgesel bir kaynağa dayandırdığı haberinde, iki ülke müzakerecilerinin ateşkesi 60 gün uzatmak ve İran'ın nükleer programı üzerine görüşmeler başlatmak için bir mutabakata vardığını öne sürmüştü. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın mutabakata henüz son onayını vermediği iddia edilmişti.

Söz konusu habere göre, 60 günlük taslak mutabakat; Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının kısıtlamasız olmasını, geçiş ücreti alınmamasını ve İran'ın 30 gün içinde boğazdaki tüm mayınları temizlemesini öngörüyor. Metnin, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü içereceği; yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun tasfiyesi, Beyaz Saray'ın yaptırımları hafifletmesi, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve insani yardımlara erişimi kolaylaştıracak bir mekanizmanın kurulması gibi konuların 60 günlük süreçte müzakere edileceği ileri sürülmüştü.

ABD medyasında yer alan bu haberdeki iddiaları reddeden İranlı kaynak, nihai bir anlaşma metni üzerinde mutabakata varılması halinde İran'ın Pakistanlı ara bulucuları resmen bilgilendireceğini ve konuyu kamuoyuna duyuracağını vurguladı. Kaynak, resmi bir açıklama yapılana kadar anlaşmanın tamamlandığını öne süren Batı merkezli haberlerin inandırıcılıktan uzak olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı

10 yıllık emek alevlere teslim! Bezos'un milyarlarca doları kül oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karsu'dan düğününde yağmur yağan çifte unutulmayacak sürpriz

Ünlü şarkıcının sürprizi gönülleri mest etti
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!

Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

Babasına sorulan soruya kafasını sallayarak verdiği yanıt olay oldu
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Bir devir sona erdi!

Hastasına yumruk atan doktora dava

Doktor da bunu yaparsa! Hastası gözünden oluyordu

O gün neler yaşandı? Survivor adasında Sercan'la yakalanan Beyza'dan videolu mesaj

Ağaç altında Sercan ile basılan Beyza'dan videolu mesaj
Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! Anında yanıt verdi

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! İşte yanıtı