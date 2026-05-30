Haberler

İran: ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı

İran: ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve mesaj alışverişinin sürdüğünü açıkladı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran ve Umman'ı ilgilendirdiğini belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve iki ülke arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonuna ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve iki ülke arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü bildirdi. İran'ın müzakerelerdeki mevcut odağının 'savaşı sona erdirmek' olduğunu yineleyen Bekayi, şu aşamada İran'ın uranyum zenginleştirmesi veya zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin detayların görüşülmediğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimaline ilişkin de konuşan Bekayi, boğazın gelecekteki yönetiminin sadece İran ve Umman'ı ilgilendiren bir konu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in yeni aşkına ilk yorum
Adıyaman'da talihsiz adam balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Bayram günü acı haber! Balkondan düşerek yaşamını yitirdi
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu

Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu

Balya balya paralarla poz verdi: Kazanmıyoruz diyenlere meydan okudu!
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı