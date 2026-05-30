Afganistan'da mültecileri taşıyan araç devrildi: 22 ölü, 36 yaralı

AFGANİSTAN'ın doğusundaki Laghman vilayetinde, Pakistan'dan ülkeye geri dönen mültecileri taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Pakistan'dan dönen Afgan mültecileri taşıyan bir kamyon, bugün yerel saatle 05.30 sıralarında Kabil-Celalabad kara yolu üzerindeki Surkhakan bölgesi yakınlarında sürücüsünün uyuyakalması sonucu yoldan çıkarak hendeğe devrildi. Kazada 22 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 10 çocuk ve 5 kadının bulunduğu belirtilirken, komşu Nangarhar vilayetindeki hastanelere sevk edilen bazı yaralıların durumunun kritik olduğu aktarıldı.

