Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortadoğu'da yükselen İsrail-İran gerilimi küresel saflaşmaları beraberinde getirirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kim, İran'a yönelik saldırıları "emperyalist provokasyon" olarak nitelendirerek, talep gelmesi halinde yardım gönderebileceklerini duyurdu.

Ortadoğu'da İsrail ile İran arasında tırmanan askeri gerilim, dünya genelinde yeni diplomatik dengeleri de beraberinde getirdi. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına düzenlediği hava saldırılarına karşılık olarak İran, füze ve İHA saldırılarıyla karşılık veriyor.

KUZEY KORE LİDERİNDEN İSRAİL'E TEPKİ

Küresel güçlerden peş peşe açıklamalar gelirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen çıkış uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kim, yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını "emperyalist bir provokasyon" olarak değerlendirdi ve Kuzey Kore'nin İran'ın yanında olduğunu ilan etti.

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

"YARDIM GÖNDERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

Kim Jong-un'un açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise yardım vurgusuydu. Kuzey Kore lideri, konuyla ilgili açıklamasında "Talep gelmesi hâlinde İran'a yardım göndermekten çekinmeyiz" ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, Pyongyang'ın sadece sözlü değil, olası bir fiili desteğe de açık olduğu mesajı olarak yorumlandı. "Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz" diyen Kim, Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteği de sert ifadelerle eleştirdi.

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

TARAFLAR BELLİ OLUYOR

Öte yandan, ABD ve İngiltere İsrail'e destek verirken, Rusya, Çin, Suriye ve Lübnan İran'ın yanında yer alıyor. Kuzey Kore'nin açık destek açıklamasıyla birlikte bölgedeki saflaşmanın daha da netleştiği görülüyor.

ETKİN BİR ROL OYNAMAK İSTİYOR

Uluslararası ilişkiler uzmanlarına göre; Kim Jong-un'un yardım vaadi, İran'ın yalnız olmadığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Kuzey Kore'nin yeniden bölgesel dengelerde etkin bir aktör olma arzusunu da ortaya koyuyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ağır sonuçları olur

Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ciddi sonuçları olur
Haberler.com
500

Yorumlar (19)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

hadi öyle bir iyilik yap gönder yardımı hadi kral .

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray dinç:

Adam helal olsun

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMenderes akdag:

kim jong adamsin be....

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMusty:

korenin kendine faydasi yok

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

İnşallah Türkiye hiç bir tarafta olmaz çadır karışacak gibi vaziyet alalım

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Bakanlığın önüne tabut bırakan Türk-İş'ten grev kararı

Binlerce işçi soluğu bakanlığın önünde aldı! Türk-İş'ten grev kararı
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu için istenen ceza belli oldu

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu için istenen ceza belli oldu
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Lokum gibi kura! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı

Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında beyaza büründü

Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında beyaza büründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.