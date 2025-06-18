Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Ortadoğu'da İsrail ile İran arasında tırmanan askeri gerilim, dünya genelinde yeni diplomatik dengeleri de beraberinde getirdi. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına düzenlediği hava saldırılarına karşılık olarak İran, füze ve İHA saldırılarıyla karşılık veriyor.

KUZEY KORE LİDERİNDEN İSRAİL'E TEPKİ

Küresel güçlerden peş peşe açıklamalar gelirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen çıkış uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kim, yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını "emperyalist bir provokasyon" olarak değerlendirdi ve Kuzey Kore'nin İran'ın yanında olduğunu ilan etti.

"YARDIM GÖNDERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

Kim Jong-un'un açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise yardım vurgusuydu. Kuzey Kore lideri, konuyla ilgili açıklamasında "Talep gelmesi hâlinde İran'a yardım göndermekten çekinmeyiz" ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, Pyongyang'ın sadece sözlü değil, olası bir fiili desteğe de açık olduğu mesajı olarak yorumlandı. "Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz" diyen Kim, Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteği de sert ifadelerle eleştirdi.

TARAFLAR BELLİ OLUYOR

Öte yandan, ABD ve İngiltere İsrail'e destek verirken, Rusya, Çin, Suriye ve Lübnan İran'ın yanında yer alıyor. Kuzey Kore'nin açık destek açıklamasıyla birlikte bölgedeki saflaşmanın daha da netleştiği görülüyor.

ETKİN BİR ROL OYNAMAK İSTİYOR

Uluslararası ilişkiler uzmanlarına göre; Kim Jong-un'un yardım vaadi, İran'ın yalnız olmadığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Kuzey Kore'nin yeniden bölgesel dengelerde etkin bir aktör olma arzusunu da ortaya koyuyor.