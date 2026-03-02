İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, cumartesi sabahı İsrail'in İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Saldırıların ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Karşılıklı saldırıların üçüncü gününde Lübnan Hizbullahı da saldırılara dahil oldu İsrail'i hedef aldı, İsrail de Beyrut'a saldırdı. İsrail ordusu, Lübnan'a kara harekatı seçeneğini değerlendirdiklerini söyledi ve "Hizbullah lideri ortadan kaldırılmalı" dedi.

İRAN'A AİT HESAPLARDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bölge ateş çemberi haline gelirken İran'a ait yüksek takipçili sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir paylaşım dolaşıma sokuldu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile Türk bayrağı görselini yan yana getiren hesaplar "İsrailli yetkililer; İran'dan sonra Türkiye'nin de varlıkları için bir sonraki büyük tehdit olarak görüldüğünü söylüyor" notuyla paylaşımlar yapmaya başladı.

"İRAN'DAN SONRA SIRA TÜRKİYE'DE"

ABD ordusundan emekli Albay Douglas Mc Gregor da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında "İran'ı başarıyla yok ettikten sonra, dikkatler Türkiye'nin yok edilmesine çevrilecek. Kaçınılmaz olarak Türkiye, İsrail ile karşı karşıya gelecek, bu muhtemelen Suriye'de olacak. Türkiye birçok açıdan İran'dan iyi. Gerçek bir donanması var. NATO'nun en iyi ordusuna sahip. Bir sonraki adım Türkiye'yi yok etmek. O yüzden kendimizi kandırmayalım, mesele bundan ibaret" ifadelerini kullanmıştı.

SAVAŞ TÜM BÖLGEYE YAYILABİLİR

Reuters'a konuşan bir İsrailli askeri yetkili, İsrail'in Lübnan'a karşı işgal dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi sonrası İsrail'e yönelik saldırı başlatmıştı, İsrail ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerini vurmaya başladıklarını açıklamıştı.

İRAN, SUUDİ PETROL RAFİNERİSİNİ VURDU

İran'ın insansız hava araçlarıyla Suudi petrol firması Aramco'nun Ras Tanura Rafinerisi'ni vurduğu açıklandı. Suudi Arabistan'ın doğu kıyısında, Basra Körfezi'nde bulunan Ras Tanura, ülkenin başlıca petrol rafinerilerinden biri olarak görülürken, saldırının ardından rafineride yangın çıktı.

KUVEYT'TE BİRKAÇ ABD UÇAĞI DÜŞTÜ

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'te birkaç ABD savaş uçağı düştü. Tüm mürettebat üyelerinin durumunun stabil olduğu belirtilirken uçakların nasıl düştüğüne dair detaylar henüz paylaşılmadı.

ÇİN, OPERASYONLARI DURDURUN ÇAĞRISI YAPTI

Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD ve İsrail'in İran'a saldırması uluslararası hukuk ihlalidir, tüm taraflar askeri operasyonları durdurmalı" çağrısında bulundu. Açıklamada savaşın yayılması tehlikesinden endişe duyulduğu belirtilirken, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesine dair de Çin "uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşıyız" ifadesi kullanıldı.