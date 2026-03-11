İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı

İRAN Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkesinin bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, haziran ayında başlayacak ve ABD-Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası hakkında açıklamada bulundu. Infantino, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirterek, " İran'daki mevcut durum ve İran takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması hakkında konuştuk. Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran takımının ABD'deki turnuvada yarışmaya elbette memnuniyetle karşılanacağını yineledi" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan kısa süre sonra İran Spor Bakanı Donyamali, "İran hiçbir koşulda Dünya Kupası'na katılamaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı