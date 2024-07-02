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Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 13 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT son dönemde terör örgütlerine yönelik birbirinden başarılı operasyonlara imza atarken, örgüte ağır darbe indiren harekatlardan biri de Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlendi.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyi ile Zeytin Dalı bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 13 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

"13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/ Ypg'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Operasyon Suriye Irak YPG PKK Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

çok şükür bayraktar ihalarımız var ....ANKA... ihalarına kalsak hapı yutmuştuk onları iyiki depoya kaldırdılar artık sabah akşam damat traşı olmuş gib pırıl pırıl şanlı bayraktar ihalarımızın resmini yayınlar haberini yaparsınız çok yaşa bayraktar ihası bu ihaları birde halka pahalılıkla saldıran üç harfli marketlere karşı kullanmak lazım

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