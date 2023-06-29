Irak hükümeti, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik yakma eylemine tepki gösterdi. İsveç'te polis, dün Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkent Stockhlom'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verdi. Irak uyruklu sığınmacı Salvan Momika'nın gerçekleştirdiği eylem Müslüman ülkeler tarafından sert tepkiyle karşılandı. Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avadi söz konusu eylemin ifade özgürlüğü ile hiçbir ilgisi olmayan 'nefret dolu, saldırgan bir ruhu' yansıttığını söyledi. El-Avadi, 'Irak hükümeti, bazı akıl hastalarının Kur'an yakma eylemlerini güçlü bir şekilde kınıyor. Milyonlarca Müslüman'ın duygularını inciten bu eylem, inançlar ve farklılıklara saygı duyduğunu iddia eden batı ülkelerinin itibarını kirletiyor' dedi. Bu tür sorumsuz eylemlerin kabul edilmez olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in savunduğu çeşitliliğe ve başkalarının inancına saygı duymak ilkesine aykırı olduğunu dile getiren El-Avadi, 'Bu bağnazların eylemlerini gerçekleştirmesine ve ahmakça davranışlarına izin vermek, dünyayı terör bataklığına doğru sürükleyecek' şeklinde konuştu. Hükümet sözcüsü, bu tür davranışların kimsenin istemediği sonuçlar doğurabileceğini belirterek, ilgili makamları bu eylemleri durdurmaya çağırdı.

- Irak'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine tepki

ERBİL - Irak hükümeti, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik yakma eylemine tepki gösterdi.

İsveç'te polis, dün Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkent Stockhlom'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verdi. Irak uyruklu sığınmacı Salvan Momika'nın gerçekleştirdiği eylem Müslüman ülkeler tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avadi söz konusu eylemin ifade özgürlüğü ile hiçbir ilgisi olmayan "nefret dolu, saldırgan bir ruhu" yansıttığını söyledi. El-Avadi, "Irak hükümeti, bazı akıl hastalarının Kur'an yakma eylemlerini güçlü bir şekilde kınıyor. Milyonlarca Müslüman'ın duygularını inciten bu eylem, inançlar ve farklılıklara saygı duyduğunu iddia eden batı ülkelerinin itibarını kirletiyor" dedi.

Bu tür sorumsuz eylemlerin kabul edilmez olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in savunduğu çeşitliliğe ve başkalarının inancına saygı duymak ilkesine aykırı olduğunu dile getiren El-Avadi, "Bu bağnazların eylemlerini gerçekleştirmesine ve ahmakça davranışlarına izin vermek, dünyayı terör bataklığına doğru sürükleyecek" şeklinde konuştu. Hükümet sözcüsü, bu tür davranışların kimsenin istemediği sonuçlar doğurabileceğini belirterek, ilgili makamları bu eylemleri durdurmaya çağırdı.