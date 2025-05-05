Irak'ta Kum Fırtınası Trafik Kazasına Sebep Oldu: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Irak'ın Selahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kum fırtınası nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kazanın görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu iki aracın çarpışmasıyla gerçekleştiği bildirildi.
IRAK'ta kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak'ın Selahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesinde kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu iki aracın çarpışması ile meydana geldiğini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya