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Irak'ta aşırı sıcaklar nedeniyle 7 ilde resmi tatil

Irak'ta aşırı sıcaklar nedeniyle 7 ilde resmi tatil
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Irak'ta hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aşması beklenirken, Basra, Zi Kar, Meysan, Kerbela, Kadisiyye, Babil ve Vasıt valilikleri bugün resmi kurumlarda mesaiye bir gün ara verilmesi kararı aldı. Karar, kamu çalışanları ve vatandaşları aşırı sıcaklardan korumak amacıyla alınırken sağlık, güvenlik, elektrik gibi temel hizmetler muaf tutulacak.

IRAK'ta etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle resmi dairelerde tatil ilan edildi.

Irak basını, hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aşmasının beklendiği uyarılarının ardından Basra, Zi Kar, Meysan, Kerbela, Kadisiyye, Babil ve Vasıt valiliklerinin, bugün resmi kurumlarda mesaiye bir gün ara verilmesi kararı aldığını duyurdu. Valilik açıklamalarında, kararın kamu çalışanları ile vatandaşların aşırı sıcaklardan korunması amacıyla alındığı kaydedilerek, sağlık, güvenlik, elektrik ve diğer temel hizmetleri sunan kurumların uygulamadan muaf tutulacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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