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Irak'ta 4.7 Büyüklüğünde Deprem

Irak'ta 4.7 Büyüklüğünde Deprem

Dünya Haberleri

Irak'ın Türkiye sınırına yakın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hissedildi.

IRAK'ın Türkiye sınırına yakın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 09.41'de merkez üssü Irak'ın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hakkari'nin sınır ilçesi Çukurca'ya 14 kilometre mesafede ve yerin 12.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çukurca'da da hissedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Kara - Dünya

Hakkari Çukurca Deprem Irak Dünya Haberler

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