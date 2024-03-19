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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 terör hedefi imha edildi

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimizin şehit olduğu, 4 askerimizin ise yaralandığı sızma girişimi sonrası Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekatları ile imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB'nin açıklamasında "Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi" denildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 terör hedefi imha edildi

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Hava harekatı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin sızma ve saldırı girişiminin ardından gerçekleşti. Saldırı girişiminde 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

BİNGÖL'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan askerin Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi olduğu açıklandı. Şehidin haberi Bingöl'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin dede evine Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri yetkililer giderek başsağlığı dileklerini iletti. Öte yandan şehidin annesinin umrede olduğu öğrenildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 terör hedefi imha edildi

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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