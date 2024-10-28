Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 23 terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK son dönemde birbiri ardına başarılı operasyonlar düzenlerken TUSAŞ'a düzenlenen saldırının ardından terör hedefleri bir kez daha vuruldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA VAR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" ifadeleri kullanıldı.