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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 23 terörist etkisiz hale getirildi

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TUSAŞ'a düzenlenen ve 5 şehit verdiğimiz saldırının ardından TSK terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" ifadelerini kullandı.

MİT ve TSK son dönemde birbiri ardına başarılı operasyonlar düzenlerken TUSAŞ'a düzenlenen saldırının ardından terör hedefleri bir kez daha vuruldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA VAR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 23 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 23 terörist etkisiz hale getirildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Milli Savunma Bakanlığı Güvenlik Politika Dünya Terör TUSAŞ Irak TSK

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