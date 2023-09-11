Irak'ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Irak'ın Kerkük kentinde saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede ve 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Irak'ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Dünya