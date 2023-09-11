Irak'ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Irak'ın Kerkük kentinde saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede ve 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.