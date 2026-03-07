Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı

Irak'ın Erbil kentindeki ABD askeri üssü, son tırmanan gerilimin ardından bir kez daha füze ve İHA'ların hedefi oldu.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR YAŞANDI

Akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda, üs çevresinde şiddetli patlama sesleri duyulurken bölgedeki hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yerel kaynaklar bazı mühimmatların üs yakınlarına ve boş arazilere isabet ettiğini bildirdi. ABD makamlarından hasar tespitine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.