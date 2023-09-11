Irak'ın Basra kentinde mayın patlaması: 2 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı

Irak'ın Basra kentinde 1980-1988 yılları arasında yaşanan Irak-İran Savaşı'ndan kalma mayın patladı. Patlamada 2 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise yaralandı. Hayatını kaybedenler çocukların 8 ve 5, yaralanan çocuğun ise 6 yaşında olduğu belirtildi.