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Irak Cumhurbaşkanı Suriye Geçiş Hükümeti ile SDG Arasındaki Arabuluculuk Çabalarının Başarısızlığını Açıkladı

Irak Cumhurbaşkanı Suriye Geçiş Hükümeti ile SDG Arasındaki Arabuluculuk Çabalarının Başarısızlığını Açıkladı
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Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Suriye geçiş hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki arabuluculuk çabalarının olumlu sonuç vermediğini ifade etti. Reşid, Irak'ın sınır güvenliğine yönelik endişelerini dile getirirken, Kürt grupların birleşmesi gerektiğini vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ülkesinin Suriye geçiş hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında arabuluculuk çabalarının olumlu sonuç vermediğini söyledi.

Reşid, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arabia TV'ye verdiği röportajda, ülkesinin iki grup arasında anlaşmazlıkların giderilmesi için arabulucu rolü oynadığını açıkladı.

Reşid, "Ne yazık ki olumlu sonuçlanmadı" diye ekledi.

SDG'nin omurgasını, Suriye'deki Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Ankara, YPG'nin PKK ile aynı örgüt olduğunu söylüyor.

BBC Monitoring İzleme Servisine göre, Irak Cumhurbaşkanı, röportajda Irak'ın Suriye sınırında "terörist grupların" varlığına ilişkin "çekincelerini" dile getirdi.

Reşid, "Sınırı (Irak içinde) terör eylemler gerçekleştirmek için kullanmamalarını" umduklarını belirtti.

Irak'ın sınırlarını güvence altına almak için "ciddi" adımlar attığını da ekledi.

Reşid ayrıca Suriye'deki değişikliklerin toplumun tüm bileşenlerini kapsamasını umduğunu ve Suriye'nin iç işlerine karışmamanın önemini vurguladı.

Barzani: 'Suriye'deki Kürtler önce içeride birleşmeli'

SDG komutanı Mazlum Abdi'nin 16 Ocak'ta Irak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile görüşmek üzere Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e gittiği bildirilmişti.

Suriye Kürtlerine odaklanan Kuzey Basın Ajansı (NPA), Barzani ve Abdi'nin görüşmesinde Suriye'nin kuzeyindeki durumun da ele alındığını aktardı.

NPA'ya göre, ikili Suriye'deki Kürt gruplarının "hiçbir tarafın müdahalesi olmadan ve barışçıl yollarla kaderlerine karar verebilmeleri" gerektiğini söyledi.

Her iki tarafın da Kürt grupları arasında birleşme çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Bunun grupların "haklarını güvence altına almak ve Suriye'deki yeni yetkililerle uzlaşmaya varmak için ortak bir payda" sağlayacağı vurgulandı.

Barzani, 24 Ocak'ta Shams TV'de yayımlanan röportajında Suriye'nin yeni yetkililerinin Kürt haklarını tanıması gerektiğinin altını çizerek, "olumlu ifadelerini somut eylemlere dönüştürmeleri" çağrısında bulundu.

Erbil merkezli KDP yanlısı Kurdistan24 kanalının aktardığına göre, Barzani, "Suriye'deki Kürtler önce içeride birleşmeli ve ardından taleplerini toplu olarak Şam'a sunmalıdır" dedi.

KDP lideri, röportajda "PKK'nın Suriye'deki varlığı önemli bir sorun olmaya devam ediyor ve Türkiye'nin müdahalesi için gerekçe sağlıyor" diyerek dış müdahaleye karşı olduğunu yineledi.

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