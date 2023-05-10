Interpol, 22 kadının kimliğini tespit etmek için halkın yardımına başvurdu

Interpol, 1976 ile 2019 yılları arasında Hollanda, Belçika ve Almanya'da cinayete kurban giden ancak kim oldukları bilinmeyen 22 kadının kimlik tespiti için halkın yardımına başvurdu. Operasyon kapsamında ünlülerin de yer aldığı tanıtım kampanyası düzenlendi.

Interpol polis gücü, 1976 ile 2019 yılları arasında 3 ayrı ülkede cinayete kurban giden ancak kim oldukları bilinmeyen 22 kadının kimlik tespiti için, ilk defa halkın yardımına başvurdu.

Fransa merkezli uluslararası polis gücü Interpol, bugün bir ilki gerçekleştirerek 1979-2019 yılları arasında Hollanda, Belçika ve Almanya'da cinayete kurban gitmiş ancak kim oldukları bulunamamış 22 kadın için halkın yardımına başvurdu. Interpol, 22 kadının robot resimleri ile her kadının fiziksel özelliklerini, aksesuarlarını, kıyafetlerini ve videolarını web sitesinden paylaşıp kimlik tespiti için Beni Teşhis Et Operasyonu'nu başlattı.