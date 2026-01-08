Haberler

İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı

İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın Mykolaiv kentinde, yeni doğan bebeğini sattıkları iddia edilen bir anne ve partneri polis tarafından tutuklandı. Çiftin, bebeği yaklaşık 10 bin dolar karşılığında bir kişiye teslim ettikleri ve hemen ardından suçüstü yakalandıkları belirtildi. Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, güvenlik görevlilerinin bebeğin satışı için verilen parayı saydığı görülüyor.

  • Ukrayna'nın Mykolaiv kentinde 21 yaşındaki bir kadın ve 38 yaşındaki eşi, yeni doğan bebeklerini yaklaşık 10 bin dolar karşılığında satmaya çalıştı.
  • Çift, bebeğin doğumundan bir gün sonra 2 Ocak'ta teslimat yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı ve insan ticareti suçundan tutuklandı.
  • Bebek şu anda devlet koruması altında bulunuyor.

Ukrayna'da yaşanan olay, kamuoyunda büyük tepki yarattı. Yeni doğan bebeklerini doğumdan yalnızca bir gün sonra satmaya çalıştıkları öne sürülen bir anne ve partneri polis tarafından tutuklandı.

Olay, ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde meydana geldi. Yetkililerin verdiği bilgilere göre 21 yaşındaki kadın ile 38 yaşındaki eşi, dünyaya gelen bebeklerini yaklaşık 10 bin dolar (yaklaşık 7 bin 500 sterlin) karşılığında bir kişiye teslim etti. Teslimatın hemen ardından polis ekipleri harekete geçerek çifti suçüstü yakaladı.

Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, şüphelilerin kelepçelenerek gözaltına alındığı, güvenlik görevlilerinin ise bebeğin satışı için verilen parayı saydığı görülüyor. Görüntülerin sonunda, yeni doğan bebeğin bir devlet görevlisinin kucağında güvenli şekilde tutulduğu yer alıyor.

Soruşturma kapsamında, çiftin anne hamileliğinin son haftalarındayken bile alıcı aramaya başladığı ortaya çıktı. Hatta bebeğin doğumundan önce satış konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Alıcının, doğumdan önce kapora ödediği de öğrenildi.

Yetkililer, polis ekiplerinin olayı başından beri takip ettiğini ve şüphelilerin bir süredir gözetim altında olduğunu açıkladı. Son teslimat ise 2 Ocak'ta, bebeğin doğumundan sadece bir gün sonra gerçekleşti.

Çift, Ukrayna Ceza Kanunu'nda insan ticareti suçlarını kapsayan ağır maddeler kapsamında tutuklandı. Mahkeme, şüphelilerin kefaletle tutuklu yargılanmasına karar verdi. Bu suçtan hüküm giyenlerin uzun süreli hapis cezası ve mal varlıklarına el konulmasıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

Yetkililer, bebeğin şu anda devlet koruması altında olduğunu açıkladı. Bebeğin sağlık durumuna ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı

İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı

İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı

İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMengele:

Savas var belki ac insanlar ne yapsin insan evladini satamaz ama mecbur kalmislar 10 bin dolar iyi para türkiyede daha ucuza alabilirsin fakat salanlar ahlakli aile ariyor malesef bizde yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Elendiği maçtan sonra yine dilinde Türk futbolu vardı
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım