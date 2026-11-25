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İngiltere'de 16-24 yaş arasındaki gençlerin üçte biri hayatında hiç cinsel ilişki yaşamadı. Ülkenin en kapsamlı cinsel yaşam araştırmasına göre bu oran 12 yıl önceki çalışmada beşte birdi, BBC'nin haberine göre.

Dördüncüsü yapılan Ulusal Cinsel Tutumlar ve Yaşam Tarzları Araştırması (Natsal) için Britanya genelinde rastgele seçilen 16-59 yaş arasındaki 6 bin 700 kişiyle görüşüldü. Sonuçlar tıp dergisi The Lancet'te yayımlandı.

Araştırmaya göre genç kadınların yüzde 38'i, genç erkeklerin yüzde 28'i hiç cinsel ilişki yaşamadığını söyledi. 1990, 2000 ve 2010'daki araştırmalarda bu oran yaklaşık beşte bir düzeyindeydi.

HAFTADA BİRDEN İKİ HAFTADA BİRE DÜŞTÜ

Düşüş yalnız gençlerle sınırlı değil. 45 yaş altındaki yetişkinler 1990'da ortalama haftada bir cinsel ilişki yaşarken bu sıklık ayda ikiye indi. Yetişkinlerin dörtte üçü son bir yılda cinsel ilişki yaşadığını, hayat boyu ortalama partner sayısının ise beş olduğunu belirtti.

Araştırmada ilk kez internetteki davranışlar da soruldu. 16-24 yaş arasındakilerin yarısı son bir yılda telefonundan cinsel içerikli görüntü gönderdiğini ya da aldığını söyledi. Bu yaş grubunda erkeklerin yüzde 86'sı, kadınların yarısı pornografi izlediğini belirtti.

Araştırmacılar, hiç cinsel ilişki yaşamamış olanlarda pornografi izleme oranının daha düşük çıktığına dikkat çekti. Ekibe göre bu, internetteki etkinliğin yüz yüze ilişkinin yerini aldığı anlamına gelmiyor; ancak bundan emin olunamıyor.

ARAŞTIRMACILAR TEK NEDENE BAĞLAMIYOR

London School of Hygiene & Tropical Medicine'dan Prof. Wendy Macdowall, düşüşü yalnız ekran süresine bağlamanın cazip göründüğünü, ancak özellikle gençlerde başka birçok etkenin rol oynadığını söyledi. Macdowall'a göre gençler önceki kuşaklara kıyasla daha az alkol tüketiyor, daha fazlası ailesiyle yaşıyor; ruh sağlığı sorunlarındaki artış ve pandemi dönemi de etkili olmuş olabilir. Rıza konusunun daha açık konuşulması da gençlerin ne zaman ilişki yaşayacağına daha rahat karar vermesini sağlıyor olabilir.

University College London'dan Soazig Clifton ise yapay zekâ ile kurulan sanal ilişkilerin bu kez sorulmadığını belirterek "Saha çalışmasını yaptığımız 2022-24'te bu biraz bilim kurgu gibi görünüyordu. Gelecekte yapay zekâ arkadaşların cinsel davranışa etkisine bakıyor olabiliriz" dedi.

ÇOCUK İSTEMEYEN KADINLARIN ORANI İKİ KATINA ÇIKTI

Araştırma, 16-44 yaş arasında çocuk istemediğini söyleyen kadınların oranının son on yılda yüzde 8'den yüzde 17'ye yükseldiğini de ortaya koydu. Genç kadınlarda doğum kontrol hapı kullanımı azalırken, özellikle gençler arasında korunmasız ilişkinin yaygın olduğu görüldü.

Kaynak: BBC