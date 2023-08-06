İngiltere Savunma Bakanlığı, Estonya'daki NATO Görevini Tamamlayan RAF Personelini Duyurdu

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) personelinin Estonya'daki NATO görevini tamamlayarak ülkeye döndüğünü duyurdu. Açıklamada, hava savunma görevi yapan personelin 50 Rus uçağına müdahale ettiği ifade edildi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, tamamlanan bu görevin, Avrupa'nın sınırlarını koruma konusunda beraberlik içinde hareket ettiğinin bir mesajı olduğunu söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) personelinin Estonya'daki NATO görevini tamamlayarak ülkeye döndüğünü duyurdu. Açıklamada, hava savunma görevi yapan personelin 50 Rus uçağına müdahale ettiği ifade edildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliyet Hava Kuvvetleri personeli, Estonya'da dört ay boyunca NATO'nun Baltık hava koruma görevine liderlik ettikten sonra İngiltere'ye döndü. Bu süre zarfında pilotlar 50 Rus uçağına müdahale etti ve toplamda 500 saatten fazla uçtu" denildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, tamamlanan bu görevin, Avrupa'nın sınırlarını koruma konusunda beraberlik içinde hareket ettiğinin bir mesajı olduğunu söyledi. Wallace, "Yüzlerce RAF pilotu ve personeli, Avrupa semalarını güvende tutmak için müttefiklerimizle birlikte gece gündüz çalışarak ailelerinden uzakta aylar geçirdi. Birleşik Krallık'ın NATO'nun Estonya'daki hava koruma misyonuna başarıyla liderlik etmesi ve bunun sonucunda onlarca Rus uçağının RAF tarafından durdurulması, Putin'e sınırlarımıza yönelik her türlü tehdide karşı müttefiklerimizle birlikte durduğumuza dair güçlü bir mesaj göndermektedir" diye konuştu.