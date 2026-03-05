Haberler

İngiltere resmen duyurdu: Kıbrıs'taki üssü vuran dron İran'dan fırlatılmadı

Güncelleme:
İngiltere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiliz üssünü hedef alan dronun İran'dan fırlatılmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bakanlığımız, 2 Mart gecesi RAF Akrotiri'yi hedef alan Şahid tipi dronun İran'dan fırlatılmadığını teyit etti" ifadelerini kullandı.

  • İngiltere, 2 Mart gecesi RAF Akrotiri üssünü hedef alan Şahid tipi dronun İran'dan fırlatılmadığını teyit etti.
  • RAF Akrotiri üssüne düşen dron can kaybına, yaralanmaya veya büyük çaplı maddi hasara yol açmadı.
  • Üsse yönelen iki dron engellendi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar devam ederken; geçtiğimiz gün İran'ın misilleme saldırıları kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiliz üssüne saldırdığı iddia edilmişti.

İNGİLTERE RESMEN DUYURDU

NE OLMUŞTU?

GKRY'de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Akrotiri üssü, 2 Mart tarihinde bir dronunun hedefi olmuştu.

Savunma Bakanlığı, üssün pistine düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya veya büyük çaplı maddi hasara yol açmadığını açıklarken, üsse yönelen iki dronun ise engellendiğini duyurmuştu.

Serhat Yılmaz
