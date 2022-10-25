İngiltere'nin yeni başbakanına milletvekilinden övgü dolu sözler: Partimizde birlik sağlandı, bu dertler artık bir rüya olacak

İngiltere'nin başbakanı dün belli olmasının ardından ülkenin ilk Hint asıllı başbakanı olan Rishi Sunak görevi bugün devralacak. Ülkedeki siyasi krizin ve enflasyonun oluşturduğu ekonomik sıkıntılara karşı politikaları merak edilirken başbakana ilk destek parti içerisinden geldi. Muhafazakar Parti milletvekili Bob Seely, "Partimizde birlik sağlandı. Gelecek ilkbahar yaza, son dönemde yaşadığımız şu dertler inşallah uzak bir rüya olacak" dedi.

İngiltere'de başbakan Liz Truss'un istifasından sonra yeni başbakan ilk Hint asıllı Rishi Sunak oldu. Sunak'ın, bugün görevi aldıktan sonra ilk konuşmasını yapması beklenirken politikaları da merak konusu oluyor. Yeni başbakana ilk destek ise partisinden geldi.

''PARTİMİZDE BİRLİK SAĞLANDI''

Muhafazakar Parti milletvekili Bob Seely de son dönemde yaşanan çalkantılı siyasi sürecin ardından, "Partimizde birlik sağlandı. Gelecek ilkbahar yaza, son dönemde yaşadığımız şu dertler inşallah uzak bir rüya olacak" ifadelerini kullandı.

YENİ BAŞBAKAN GÖREVİ BUGÜN DEVRALACAK

Truss, son kabine toplantısını TSİ 11.00'de gerçekleştirecek. Bunun ardından Başbakanlık Konutu önünde bir konuşma yapacak olan Truss, daha sonra da Kral 3. Charles'a istifasını sunmak üzere Buckingham Sarayı'na gidecek. Buckingham Sarayı'nın bir sonraki konuğu hükümet kurma görevini Kral'dan almak üzere Rishi Sunak olacak.

BAŞBAKANLIK KONUTUNDA AÇIKLAMA YAPACAK

Yetkiyi almasının ardından TSİ 13.35'te Başbakanlık Konutu önünde bir konuşma yapacak olan Sunak'ın burada politikalarına dair ipuçları vermesi bekleniyor. Öte yandan Sunak dün parti merkezinde bir açıklama yaprak, "Size doğruluk ve alçak gönüllükle hizmet etmeyi vadediyorum" derken, İngiliz halkı için gece gündüz çalışma sözü verdi'' ifadelerini kullandı.

SUNAK'IN SERVETİ KONUŞULUYOR

Bunların yanında yeni başbakanın serveti de konuşuluyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde, 730 milyon sterlinlik servetiyle ülkenin en zengin isimleri arasında yer alan Rishi Sunak'ın "başbakan olmak için fazla zengin" olduğu yönündeki yorumlar dikkat çekiyor.

İNGİLTERE GENEL SEÇİMLERİ 2024'TE

Yeni başbakanın serveti şimdiden konuşulmaya başlanmışken İngiltere'de bir sonraki seçimler 2024 yılında yapılacak. Son 2 yılda 3 başbakan değiştiren İngiltere'de Rishi Sunak, seçimlere kadar kalıp kalmayacağı ise soru işaretlerini barındırıyor.