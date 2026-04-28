İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, ABD'ye resmi ziyarette

İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in 2007'deki ziyaretinden bu yana bir İngiltere hükümdarının ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray'a ulaştı. Burada ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump tarafından karşılanan çift, onurlarına düzenlenen özel çay davetine katıldı. İkili, daha sonra İngiltere Büyükelçiliği'nde onurlarına düzenlenecek bir açık hava davetine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı