İngiltere Kralı Charles ile oğlu Prens Harry barışmak üzere

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde uzun süredir devam eden gerginlik sona mı eriyor? İngiltere Kralı Charles ile küçük oğlu Prens Harry arasında yıllardır süren kırgınlığı bitirmek için barış görüşmeleri başladığı iddia edildi. Görüşmelere, Harry'nin cephesinden önemli bir isim de dâhil oldu.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrılıp ABD'nin Kaliforniya eyaletine taşınmış, bu karar hem İngiltere'de hem de dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Bu ayrılığın ardından Harry'nin babası Kral Charles ve ağabeyi Prens William ile ilişkileri ciddi şekilde bozulmuştu.

Ancak son dönemde Harry'nin ailesiyle yeniden yakınlaşmak istediği belirtiliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Prens Harry'nin baş iletişim sorumlusu Meredith Maines ile Kral Charles'ın iletişim sekreteri Tobyn Andreae, Londra'da yüz yüze bir toplantı yaptı. Görüşmede, Sussex çiftinin Birleşik Krallık'taki basın danışmanı Liam Maguire da yer aldı.

Bu temasların, kraliyet ailesi ile Harry-Meghan çifti arasındaki buzları eritme yönünde atılmış önemli bir adım olabileceği değerlendiriliyor.