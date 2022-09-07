İngiltere'de siyahi 3 yeni bakan

İngiltere'de Liz Truss'un yeni kabinesi belli oldu. Kabinedeki isimlerde merak konusu oluyor. Liz Truss kabinesinde 3 siyahi bakana yer verdi. Kwasi Kwarteng Maliye Bakanı,James Clevery Dışişleri Bakanı, Suella Braverman İçişleri Bakanı olarak atandı.

Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra İngiltere'nin üçüncü kadın başbakan olan Liz Truss, salı günü Kraliçe 2. Elizabeth tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Truss, kabinesinde en önemli konularda siyahi bakanlara görev verdi.

''EN İYİ İŞLERDE SİYAHİ BAKAN''

İngiltere'de kabine sonrasında yorumlarda gelmeye başladı. İngiltere'de yeni maliye bakanı Kwasi Kwarteng için''en iyi işlerde beyaz adam olmayan ilk kişi'' yorumları yapıldı. Dünya enflasyon ve bunun sonucunda oluşan ekonomik krizlerle savaşırken Truss'un bu hamlesi takdirle karşılandı.

1987'DE İLK SİYAHİ POLİTİKACILAR

İngiliz Parlamentosu tarihinde ilk kez siyah politikacılarla 1987 yılında Dianne Abbott, Paul Boateng, Bernie Grant ve Asyalı milletekili Keith Vaz'ın milletvekili seçilmesi ile tanışmıştı.