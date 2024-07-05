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İngiltere'de İşçi Partisi, Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu

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İngiltere'de ülkenin gelecek 5 yılına yön verecek kadroların belirleneceği genel seçim yapıldı. Ülkede sandık çıkış anketine göre ana muhalefetteki İşçi Partisi, 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 410 sandalye kazanarak tek başına iktidar oldu. Böylelikle İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona erdi.

İngiltere'de yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.

İŞÇİ PARTİSİ AÇIK ARA FARK ATTI

Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu. Böylelikle İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona erdi.

İngiltere'de sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazandı

MUHAFAZAKAR PARTİ'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü. Aşırı sağcı Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.

KESİN TABLO SABAH BELLİ OLACAK

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, dün, Avam Kamarası'nın yeni milletvekillerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde sandığa gitmişti. Oy kullanma işlemi akşam yerel saatle 22.00'da (TSİ 24.00) sona erdi. Seçim sonuçlarına ilişkin tablo ise sabah saatlerinde belirgin hale gelmeye başlayacak.

Kaynak: AA / Dünya

İşçi Partisi Avrupa Birliği Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Cem Bayraktar:

Adamlarda İşçi pati var.Bizde işçi çok partisi yok.

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