Haberler

İngiltere, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirecek

İngiltere, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getireceği bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın, İsrail ve ticari kısıtlamalara ilişkin kararları bugün Avam Kamarası'nda açıklaması bekleniyor.

(ANKARA) - İngiltere'nin, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getireceği bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın, İsrail ve ticari kısıtlamalara ilişkin kararları bugün Avam Kamarası'nda açıklaması bekleniyor.

İngiltere'de yeni hükümetin İsrail politikasını şekillendirme girişimleri kapsamında, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ülkeye girişine yönelik ticaret yasağı uygulanacağı belirtildi.

Emeklilik Bakanı Pat McFadden, İngiltere merkezli radyo kanalı Times Radio'ya yaptığı açıklamada, ticaret yasağının nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntı vermedi. McFadden, "Dışişleri Bakanı bugün Parlamento'ya açıklama yapacak" dedi.

İngiliz hükümetinin kararında, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini genişletmesinin etkili olduğu belirtildi. McFadden, "Bu tehlikenin daha acil hale gelmesinin nedeni, son haftalarda ve aylarda yerleşim faaliyetlerinin genişlemesidir" ifadelerini kullandı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM RİSK ALTINDA"

Dışişleri Bakanı Miliband, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki E1 yerleşim projesinin, Filistinlilerin gelecekte kuracakları devlet için talep ettiği toprakları böleceğini ve iki devletli çözümü riske atacağını belirtmişti.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham da dün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde "iki devletli çözümün önemini" vurguladı. İngiliz hükümetinin yeni ticaret kısıtlamasının, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerine karşı atılan adımlardan biri olması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve İngiltere dahil çok sayıda ülke, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul ediyor ve bölgeyi İsrail'in askeri işgali altındaki Filistin toprağı olarak değerlendiriyor.

İsrail ise Batı Şeria'nın işgal altında değil, statüsü tartışmalı bir bölge olduğunu savunuyor ve Yahudilerin söz konusu topraklar üzerinde tarihsel hakka sahip olduğunu ileri sürüyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi ve İsrail Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin ticaret yasağı kararına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe 25 milyon euroyu gözden çıkardı ama yine de alamadı! İşte transferin perde arkası

25 milyon euro verip alamadığı isim ortaya çıktı
Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
Melania Trump'ı çileden çıkaran gece! Eşini asistanıyla özel alanda gördü

Melania'yı çileden çıkaran gece! Özel alanda görünce ipler koptu
Hakan Çalhanoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Hakan?

Bu ne hal Hakan?
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba

Kerem'in maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba
Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü

Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Fener'in yıldızı da hareket çekmiş