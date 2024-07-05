Üye Girişi
Haberler
BBC

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin yeni ev sahibi Keir Starmer oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakanlık Ofisi'nin yeni ev sahibi Keir Starmer oldu. Altıncı başbakanını ağırlayan kedi Larry ise ofisin değişmeyen ismi olarak kaldı. Larry, Başbakan'ın kedisi ve bugüne kadar David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'a eşlik etti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin yeni ev sahibi Keir Starmer oldu. Altıncı başbakanını ağırlayan kedi Larry ise ofisin değişmeyen ismi olarak kaldı.

Larry, Başbakan'ın kedisi ve bugüne kadar David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'a eşlik etti.

Kabine Ofisi tarafından Farelerden Sorumlu Genel Müdür unvanı verilen Larry, yıllardır Başbakanlık Ofisinde hareketli saatlerin yaşandığı dönemlerde ofis önünde bekleyenlerin ilgi odağı olmaya devam etti.

Başbakanlık Ofisininin 2011 yılında Londra'daki bir barınaktan sahiplendiği Larry'nin burada geçirdiği 13 yıl renkli karelere sahne oldu.

Larry ilk sahiplenildiğinde yalnızca dört yaşındaydı. Başbakanlık Ofisinin web sayfasına göre günlerini, "eve gelen misafirleri selamlamak, güvenlik görevlilerini denetlemek ve antika mobilyaların uyuklama kalitesini test etmek" ile geçiriyordu.

BBC

Boris Johnson David Cameron Rishi Sunak Theresa May Başbakanlık Liz Truss kedi Hayvanlar Politika Dünya Güncel Haberler

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi

 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi

İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title