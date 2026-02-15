Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer: Gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız

İngiltere Başbakanı Starmer: Gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız
Güncelleme:
Başbakan Keir Starmer, Münih Konferansı'nda Rusya'nın silahlanmasına dikkat çekerek Avrupa'nın saldırganlığı caydırmak için savaşa hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, "Saldırganlığı caydırabilecek durumda olmalıyız ve gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya'da gerçekleştirilen 62'nci Münih Konferansı'nda konuştu. Rusya'nın artan kayıplarına rağmen silahlanmaya devam ettiğini söyleyen Starmer, "NATO, Rusya'nın içinde bulunduğumuz on yılın sonuna kadar ittifaka karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'da hepimizin elde etmek için çok çalıştığı barışın olması halinde bile Rusya'nın silahlanması sadece hızlanacaktır. Avrupa için orada tehlike bitmiş olmayacak. Daha da artacak. Dolayısıyla bu tehdide tam kapsamlı bir karşılık vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Starmer, hedeflerinin kalıcı bir barış olduğunu belirterek, "Ancak bu tehditler karşısında önümüzde sadece tek bir uygulanabilir seçenek var. Bugün bir yol ayrımında değiliz, önümüzdeki yol düz ve açık. Saldırganlığı caydırabilecek durumda olmalıyız ve evet, gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız. Halkımızı, değerlerimizi ve yaşam biçimimizi savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olmalıyız. Avrupa olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız" açıklamasında bulundu.

Avrupa'nın uyuyan bir dev olduğunu kaydeden Starmer, "Ekonomilerimiz, Rusya ekonomisini 10 kattan fazla aşıyor. Büyük savunma kabiliyetimiz var. Fakat çoğu zaman bunlar üst üste konulduğunda toplamı gerçek değerinden az çıkıyor. Kabiliyetlerimizi, harcamalarımızı ve tedarik sürecimizi birbirine entegre etmek için bir araya gelmeli ve ortak bir Avrupa savunma sanayisi inşa etmeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
