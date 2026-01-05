İngiltere Başbakanı Starmer'ı zora sokan Maduro sorusu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC'nin Laura Kuenssberg ile Pazar programına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ZOR ANLAR YAŞADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı askeri harekatının uluslararası hukuku ihlal edip etmediği konusunda yorum yapmaktan kaçınan Starmer, gazetecinin sorusuyla yayın sırasında zor anlar yaşadı.

"TRUMP'I KINAYACAK MISINIZ?"

Kuenssberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Putin'i kınayan Starmer'a "ABD egemen bir devlet olan Venezuela'ya saldırdı. Trump'ı da kınayacak mısınız?" diye sordu.

"BAŞKAN TRUMP İLE KONUŞMAM GEREKİYOR"

Net bir yanıt vermeyen top çeviren Starmer ise "Şu anda durum çok hızlı gelişiyor. Tüm maddi gerçekleri bir araya getirmek istiyorum ve sadece tam resme sahip değiliz. Bu operasyonda Birleşik Krallık'ın hiçbir dahli yoktu. Başkan Trump ile konuşmam gerekiyor. Ömür boyu uluslararası hukukun savunucusu oldum. Ama maalesef tüm gerçeklere sahip değiliz. Bunları sonuçlandırdıktan sonra tavrımızı net bir şekilde ortaya koyarız" dedi.