İngiltere Başbakanı Starmer düşmekten son anda kurtuldu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G20 Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika'da tatsız bir an yaşadı. Dengesini kaybeden Starmer, yürürken ayağı takıldı.

STARMER'IN AYAĞI TAKILDI

Çevresindekilerin yardımı ve kendi çabasıyla düşmekten son anda kurtulan Başbakan'ın bu anları, zirveyi takip eden kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, kısa süreli bir şaşkınlığa neden olsa da, Starmer daha sonra bir şey olmamış gibi kendisini karşılamaya gelenlerle selamlaştı