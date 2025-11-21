Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer düşmekten son anda kurtuldu

İngiltere Başbakanı Starmer düşmekten son anda kurtuldu Haber Videosunu İzle
İngiltere Başbakanı Starmer düşmekten son anda kurtuldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

G20 zirvesi için Güney Afrika'ya giden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ayağı takıldı. Starmer düşmekten son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G20 Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika'da tatsız bir an yaşadı. Dengesini kaybeden Starmer, yürürken ayağı takıldı.

STARMER'IN AYAĞI TAKILDI

Çevresindekilerin yardımı ve kendi çabasıyla düşmekten son anda kurtulan Başbakan'ın bu anları, zirveyi takip eden kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, kısa süreli bir şaşkınlığa neden olsa da, Starmer daha sonra bir şey olmamış gibi kendisini karşılamaya gelenlerle selamlaştı

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Bu sefer fena köşeye sıkıştı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZümra Yıldız:

Kripto para ticareti yapmak zorlu bir süreç olabilir, ancak güvenilir içgörülerle çalışmak istikrarlı kalmama yardımcı oldu. Nelson FY sayesinde, analizleri karmaşık trendleri anlamayı ve harekete geçmeyi kolaylaştırdı. Portföyümü 337.000 dolara çıkardım. Eğer siz de yatırım sektöründeyseniz, "Nildatrading" Telegram hesabından ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş

Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk vukuatları değilmiş
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler

Yasak aşk cinayetinde babadan olayın seyrini değiştirecek sözler
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya savaş açıp sazını taşa vurup kırdı

Ünlü türkücü isyan etti! Sazını taşa vurup parçaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu

Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor

Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.