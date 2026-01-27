Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer, Çin'e gidecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 28-31 Ocak tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret yapacak. Ziyaret kapsamında Pekin ve Şanghay'da önemli temaslar gerçekleştirecek.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın 28-31 Ocak tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine yarın başlayacak ve 4 gün sürecek ziyaret kapsamında Pekin ile Şanghay'da temaslarda bulunacağını açıkladı.

Starmer'ın ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi ve Başbakan Li Qiang ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ayrıca bu ziyaret, 8 yıl aradan sonra bir İngiliz Başbakanı tarafından Çin'e yapılan ilk ziyaret olacak.

