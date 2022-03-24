İngiltere Başbakanı Johnson'dan Bayraktar TB2 övgüsü: Türkiye'nin Ukrayna'ya en önemli katkılarından biri

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO ve G7 toplantılarının ardından basın toplantısı düzenledi. Johnson, basın toplantısı sona erdikten sonra geri dönerek, bir basın mensubunun daha sorusunu cevaplamak istediğini ve bu kişinin kendisini gazetecilik yaptığı yıllarından hatırladığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KATKISI BAYRAKTAR TB2'LER"

İngiliz Başbakan Johnson, basın mensubunun, "Erdoğan ile görüştünüz. Türkiye ve İngiltere, Ukrayna'nın yakın dostları. Bize Ukrayna'ya daha fazla silah sağlayabileceğinizi söylediniz ama hava savunmasından bahsetmediniz. Silahlar nelerdir? Ukrayna için ne gerekli?" soruları üzerine şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin şu anda Ukrayna'ya destek noktasında yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu düşündüğüm Bayraktar TB2'lerdir. İngiltere'nin sağladığı şey ise eminim siz de görmüşsünüzdür, hava savunmamız ve Ukraynalıların onları nasıl kullanacaklarını anlamalarına yardımcı oluyoruz. Bence bu tamamen mantıklı ama gerçekten söylediklerimin ötesine geçmem gerektiğini düşünmüyorum."

ERDOĞAN - JOHNSON GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Johnson ve Erdoğan'ın, Ukrayna'da giderek artan acımasız çatışmayla ilgili derin endişelerini paylaştığı belirtildi.

Açıklamada "Başbakan Johnson, Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi. Görüşmede, liderlerin, kendisini savunmaya çalışan Ukrayna hükümetine desteği artırmanın yollarını ele aldığı belirtilen açıklamada, Karadeniz de dahil yeni tehditler karşısında bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini de görüştükleri bildirildi.

Öte yandan açıklamada, Johnson'ın yenilenebilir ve nükleer enerji dahil İngiltere ve Türkiye arasında daha fazla ticaret ve yatırım fırsatlarına dikkat çektiği belirtilerek, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı dört gözle beklediğini dile getirdiği kaydedildi.