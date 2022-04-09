İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret - Haberler

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İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

Haberler.com - Beşir Ariz - Dünya
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İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.

Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliği buluşmayı 'Sürpriz' notuyla Twitter'da paylaştı. Ukrayna cumhurbaşkanlığı başkan yardımcısı da konuya ilişkin, "Şu anda Boris Johnson'ın Kiev'de Başkan Zelenskiy ile birebir görüşmesi başladı" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

ZİYARET İNGİLTERE'NİN UKRAYNA'YA TEÇHİZAT GÖNDERME DUYURUSUNDAN SONRA GELDİ

Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DE LEYEN'DE ZİYARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz gün de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın Buça kenti ile başkent Kiev'i ziyaret etmişti. Ursula von der Leyen ve Josep Borrel, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de bir araya gelmişti.

Haberler.com / Beşir Ariz - Dünya

Boris Johnson, İngiltere, Zelenski, Ukrayna, Dünya, Haberler

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