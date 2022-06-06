İngiltere Başbakanı Boris Johnson, güvenoyu aldı - Haberler

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, güvenoyu aldı

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal etmesi nedeniyle istifa baskıları altında kaldı. Milletvekillerinin sunduğu güvensizlik mektuplarının sayısının 54'ü geçmesi üzerine parti içi güven oylaması yapıldı. Johnson, Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan oylamada güvenoyu aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parti içi güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı. Johnson, bu sonuçla güven tazeleyerek başbakanlık görevini devam ettirecek.

Johnson, liderlik pozisyonuyla ilgili milletvekillerinin sunduğu güvensizlik mektuplarının sayısının 54'ü geçmesinin ardından TSİ 20.00-22.00'de yapılan parti içi güven oylamasından zaferle çıktı. Johnson, Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan oylamayı 148'e karşı 211 oyla kazandı.

Muhafazakar Parti'nin Meclis Grup Başkanı Graham Brady, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün yapılan güven oylamasını kazandığını ve görevini sürdüreceğini söyledi.

Başbakan Johnson'ın, partisinden güvenoyu almasıyla 12 ay boyunca kendisi hakkında güvensizlik oyu istenemeyecek.

Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı. Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 2020 yılında ülkesindeki koronavirüs kısıtlamalarına rağmen katıldığı bir partiye ait fotoğraflar basına sızmıştı. İngiltere'de toplu etkinliklerin yasak olduğu dönemde çekilen fotoğraflar ülkede büyük tepkilere yol açmıştı.

İngiltere Başbakan Boris Johnson, güvenoyu aldı

Johnson'ı elinde içkiyle konuşma yaparken gösteren fotoğrafın çekildiği dönemde, halkın, hane halkı üyeleri dışındaki kişilerle büyük etkinliklerde bir araya gelmesi yasaktı. Johnson, polisin yaptığı soruşturmada bu etkinlik için para cezası almadı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Boris Johnson Koronavirüs England Politika Dünya Güncel Haberler

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