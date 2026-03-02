Haberler

İngiltere Başbakanı: ABD, İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep etti

İngiltere Başbakanı: ABD, İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran'ın füze depolarını hedef almak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini açıkladı. Starmer, bölgede yaşayan İngiliz vatandaşlarını korumak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer sanal medya hesabından paylaştığı video mesajda, Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Starmer, İran'ın saldırıda bulunduğu ülkelerde yaklaşık 200 bin İngiliz vatandaşı olduğunu söyleyerek, bu kişileri desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Bölge genelinde konuşlanmış İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin İran'ın eylemleri nedeniyle risk altında olduğunu vurgulayan Starmer, İran'ın tutumunun giderek daha pervasız hale geldiğini aktardı.

Starmer, İngiltere'nin Körfez'deki ortaklarının, İngiliz vatandaşlarının savunması için daha fazla çaba göstermelerini istediğini ve kendisinin görevinin de bu vatandaşların hayatını korumak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İngiliz jetleri, İran'ın saldırılarını başarıyla engelleyen koordineli savunma operasyonlarının parçası olarak havada görev yapmaktadır. Ancak, bu tehdidi durdurmanın tek yolu, füzeleri kaynağında, yani depolama tesislerinde veya füzeleri ateşlemek için kullanılan fırlatma rampalarında imha etmektir. ABD, bu özel ve sınırlı savunma amaçlı kullanım için İngiliz üslerini kullanma izni talep etmiştir. İran'ın bölgeye füze saldırısı düzenleyerek masum sivilleri öldürmesini, İngiliz vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmasını ve olayla ilgisi olmayan ülkeleri vurmasını önlemek için bu talebi kabul etme kararı aldık."

İran'a yönelik saldırılara dahil olmadıklarını ancak bölgedeki savunma eylemlerine devam edeceklerini ifade eden Starmer, "Ayrıca, Körfez'deki ortaklarımızın kendilerine saldıran İran insansız hava araçlarını düşürmelerine yardımcı olmak için Ukrayna'dan uzmanları kendi uzmanlarımızla bir araya getireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı

Savaş Avrupa Birliği sınırlarının içine sıçradı! Üssü İHA ile vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok

Hakkındaki gerçeği duyunca şoke olacaksınız!
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Trump'ın eski dostu Greene'den, Türkiye'yi hedef alan eski İsrail lideri Bennett'a tepki: Herkes uyansın

Trump'ın eski dostundan İsrail'in eski liderine Türkiye hatırlatması
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok

Hakkındaki gerçeği duyunca şoke olacaksınız!
İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü

İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü
Trump 'Hedefiniz nedir Başkan?' sorusunu yanıtsız bıraktı

Dünyanın merak ettiği soru! Trump duyunca hızlı adımlarla kaçtı