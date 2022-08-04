İngiliz sahilleri zehirli engerek yılanlarla doldu taştı! Bu türün artışı tatilcileri korkuttu - Haberler

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İngiliz sahilleri zehirli engerek yılanlarla doldu taştı! Bu türün artışı tatilcileri korkuttu

İngiliz sahilleri zehirli engerek yılanlarla doldu taştı! Bu türün artışı tatilcileri korkuttu

İngiltere'de zehirli engerek yılanları sahile indi. Sahil zehirli engerek yılanlarıyla doldu taştı. Bunun üzerine yerel meclis, turistleri ve ziyaretçileri yılanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı.

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Yerli halk ve turistler, zehirli engerek yılanının görüldüğüne dair raporların artmasının ardından Güney Galler kıyılarının bazı kısımlarındaki plajlarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

İngiltere'de bulunan Bridgend Belediyesi, Porthcawl sahillerinde özellikle Rest Bay bölgesinde yılan görüntülerinde ani bir artış oldu.

"YILANLARI RAHATSIZ ETMEYİN"

Bridgend Konseyi topluluklar kabinesinden meclis üyesi John Spanswick, "Dışarıdayken bir yılanla karşılaşan herkes için en iyi tavsiye, onları yalnız bırakmayın ve rahatsız etmeyin" ifadelerini kullandı.

ÖLÜMCÜL BİR TÜR

Öte yandan, zehirli ve ölümcül olan yılan için İngiliz sahilinde tatil yapan kişiler uyarıldı.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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