İngiliz istihbaratında bir ilk

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İngiltere istihbaratının başında tarihte ilk kez bir kadın başkan getirildi. 47 yaşındaki Blaise Metreweli, sonbaharda görevine veda edecek olan mevcut başkan Richard Moore'un koltuğuna oturacak.

İngiltere, dış istihbarat teşkilatı MI6'nın (Secret Intelligence Service) başına tarihinde ilk kez bir kadını getirdi. Blaise Metreweli, görevine sonbaharda veda edecek olan mevcut başkan Richard Moore'un yerini alacak.

"C" KOD ADIYLA ANILACAK

Blaise Metreweli, 1999 yılında katıldığı MI6'da uzun yıllar Orta Doğu ve Avrupa'da operasyonel görevlerde bulundu. Halihazırda teşkilatın teknoloji şefi olan ve "Q" olarak bilinen 47 yaşındaki Metreweli, görevi devraldıktan sonra MI6 başkanlarına özgü "C" kod adıyla anılacak.

İngiliz istihbaratında bir ilk

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TEHDİTLERE KARŞI LİDERLİK EDECEK"

Başbakan Keir Starmer, Kanada'daki G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Metreweli'nin ülkenin karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş tehditlere karşı liderlik edeceğine duyduğu güveni dile getirdi.

TARİHTE BİR İLK

Cambridge Üniversitesi'nde antropoloji eğitimi alan Metreweli, daha önce iç istihbarat servisi MI5'ta da üst düzey görevlerde bulundu. Bu atamayla birlikte, MI6 da MI5 ve GCHQ gibi diğer İngiliz istihbarat kurumları gibi ilk kez kadın bir başkan tarafından yönetilmiş olacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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