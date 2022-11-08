İngiliz basını yazdı: Türkiye'nin Boğazlar'ı kapatması Rus lider Putin'e büyük darbe indirdi

Türkiye'nin 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından Boğazlar'ı Rus savaş gemilerine kapatması nedeniyle aylardır Akdeniz'de bekleyen Rus donanma gemilerinin Pasifik üzerinden bir rota izleyerek Rusya'ya geri dönmek zorunda kaldığı öne sürüldü. Gelişmeyi aktaran İngiliz basını, Türkiye'nin yasağının Ukrayna savaşında Karadeniz'de hızla kan kaybeden Rus lider Putin'e büyük darbe olduğunu yazdı.

Türkiye'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rus savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine izin vermemesi sonucu Rus ordusuna bağlı donanma gemilerinin aylar süren bekleyişin ardından Akdeniz'den ayrılıp Rusya'ya geri döndüğü iddia edildi.

BOĞAZLAR RUS GEMİLERİNİN GEÇİŞİNE KAPATILMIŞTI

Rus işgalinin ardından Ukrayna, Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Rus savaş gemilerinin Boğazlardan geçişinin yasaklanmasını talep etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin "savaş" olarak tanımlandığı sonucuna varıldığını ve Montrö Sözleşmesi'nin Türkiye'ye verdiği yetkilerin kullanılacağını açıklamış, ardından da Türkiye Boğazları Rus gemilerinin geçişine kapatma kararı almıştı.

RUSYA: GEMİLER PASİFİK ÜZERİNDEN ÜLKEYE DÖNDÜ

Ukrayna merkezli Karadeniz Startejik Araştırmalar Enstitüsü, hafta sonu yayınladığı raporda, Rus Pasifik Donanması'na ait iki savaş gemisi ve bir denizaltının geçen ay sonunda Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'den ayrıldığını duyurdu. İki geminin Ukrayna işgalinden hemen önce Akdeniz'e gönderildiği ve aylardır burada beklediği belirtildi.

İNGİLİZ BASINI "PUTİN'E BÜYÜK DARBE" YORUMUNDA BULUNDU

Rusya Savunma Bakanlığı da dün resmi açıklamayla Varyag ve Amiral Tributs gemilerinin Güney Çin Denizi üzerinden uzun bir rota izleyerek Rusya'nın Pasifik kıyısındaki Vladivostok kentine ulaştığını doğruladı. İngiliz basını, Türkiye'nin yasağı nedeniyle Akdeniz'deki Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e giriş yapamamasının Rus lider Vladmir Putin'e büyük darbe olduğu yorumu yaptı.

"KARAR RUSYA'YI CİDDİ ORANDA ZAYIFLATTI"

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye'nin yasağı nedeniyle Ukrayna'ya karşı Karadeniz'e konuşlandırılması planlanan Akdeniz'deki Rus gemileri ikmal için tüm Pasifik'i dolaşarak geri dönmek zorunda kaldı. Haber sitesine konuşan İngiliz donanma uzmanı Iain Ballantyne, Boğazlardan geçişin yasaklanmasının Rusya'nın Karadeniz'in batısındaki faaliyetlerini durma noktasına getirdiğini ve Ukrayna savaşı sürerken Rusya'yı ciddi oranda zayıflattığını belirtti. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Rus hedeflere son dönemde düzenlediği İHA saldırılarının Rusya'nın elini güçsüzleştirdiğine ve Rusya'nın Karadeniz filosunun büyük yara aldığını dikkat eden Ballantyne, "Türkiye'nin adımı Rusya'yı savaş gemilerini Karadeniz yerine Pasifik, Baltıklar ya da Kuzey Kutbu'na göndermeye zorladı" dedi.

"TÜRKİYE KARADENİZ'DE ÖNEMLİ BİR NATO GÜCÜ"

Ballantyne, Rusya'yı zora sokan bir durumun Türkiye'nin özellikle Akdeniz'de artan etkisini de ortaya koyduğunu söyledi. İngiliz uzman, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli bir NATO gücü olduğu yorumunu yaptı.