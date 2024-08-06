Üye Girişi
Haberler

İngiltere'de Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Mezar taşlarını boyadılar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burnley'de Müslüman mezarlarının tahrip edilmesi, İngiltere'de artan gerginliğin son örneği oldu. Olay nefret suçu sayılıyor ve soruşturuluyor. Son günlerde aşırı sağ kaynaklı kargaşa yaşanan ülkede, bir haftada 400'den fazla kişi tutuklandı. Eski terörle mücadele şefi, olayların terörizm boyutuna ulaştığını söyledi. Yetkililer, sosyal medyadaki yalan haberlerin şiddeti körüklediğini belirterek önlem çağrısında bulundu.

İngiltere'nin Burnley kentinde Müslümanlara ait mezarların üzerine gri boya dökülerek tahrip edilmesi, nefret suçu olarak değerlendiriliyor. Olay, son günlerde ülkede yaşanan aşırı sağ kaynaklı kargaşanın ardından gerçekleşti.

Lancashire Polisi, dün öğleden sonra Burnley Mezarlığı'nda üç Müslüman mezar taşının boyayla kaplanması üzerine soruşturma başlattı. Belediye Başkanı Afrasiab Anwar, bu "şeytani" eylemi kınadı ve amacın "ırksal gerginlikleri kışkırtmak" olduğunu belirtti.

Anwar, "Sevdiklerimizin gömülü olduğu kutsal bir yerde böyle korkunç bir eylem gerçekleştiren nasıl kötü insanlar olabilir?" diyerek tepkisini dile getirdi. Polis, mezarlıktaki güvenlik kamera görüntülerini inceliyor ve bölgedeki varlığını artırdı.

Yerel Hristiyan liderler de mezarlıktaki bu iğrenç tahribatı kınadı. Polis, olayı "nefret suçu" olarak değerlendiriyor ve failleri bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Bu olay, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da geçen hafta yaşanan şiddet olaylarının ardından gerçekleşti. Eski terörle mücadele şefi Neil Basu, son bir haftadır yaşanan şiddet olaylarının "terörizm sınırını aştığını" söyledi.

Basu, sosyal medyada yayılan yalan haberlerin olayları tetiklediğini belirterek hükümete harekete geçme çağrısında bulundu. Ayrıca, aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ı "Akdeniz'deki şezlongundan şiddeti yüceltmek ve yaratmakla" suçladı.

Son bir haftada İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın çeşitli şehirlerinde yaşanan şiddet olaylarında 400'den fazla kişi tutuklandı. Olaylar, Southport'ta üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından yayılan asılsız söylentilerle alevlendi.

Bu gelişmeler, İngiltere'de toplumsal gerginliğin tırmandığını ve nefret suçlarına karşı daha etkin önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.

İngiletere'de Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Mezar taşlarını boyadılar

İngiletere'de Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Mezar taşlarını boyadılar

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Birleşik Krallık Burnley İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Küresel piyasalardaki yangın Bitcoin'i de vurdu! Saatler içinde resmen çakıldı

Küresel piyasalardaki yangın Bitcoin'i de vurdu! Saatler içinde resmen çakıldı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi

Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi
500

Yorumlar (1)

Suleyman Karakaya:

Tv lerde ve gazetelerde daha cok haber yapin nasil ki turkiye en ufak olaylari sanki turkiye savas ortami varmis gibi yayin yapiyorlar turk gazate ve tvlerde ayni yanlari abartarak yayinlasinlar

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title