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İlçe müftüleri toplantısı Tatvan'da yapıldı

İlçe müftüleri toplantısı Tatvan'da yapıldı

Dünya Haberleri

Bitlis İl Müftülüğü tarafından Tatvan ilçesinde müftülerin katılımıyla mayıs ayı değerlendirme toplantısı düzenlendi. İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani başkanlığında Tatvan İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, gündem konuları istişare edilerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Bitlis İl Müftülüğü tarafından Tatvan ilçesinde müftülerin katılımıyla mayıs ayı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani başkanlığında Tatvan İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, gündem konuları istişare edilerek fikir alışverişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen toplantının ardından heyet Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir'i ziyaret etti.

Düzenlenen toplantıya Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, İl Müftü Yardımcıları Abdullah Temizkan ve Gülnihal Bora, Adilcevaz İlçe Müftüsü Erkan Karaca, Ahlat İlçe Müftüsü Fudayl Uyanık, Güroymak İlçe Müftüsü Murat Demir, Hizan İlçe Müftüsü Bilal Şengül, Mutki İlçe Müftü Vekili Ahmet Cengiz Dalkılıç ve şube müdürleri katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Hisarcık Bitlis Tatvan Dünya Haberler

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