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İklim aktivistlerinden Mona Lisa'ya çorbalı saldırı

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İklim aktivistleri, Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan Mona Lisa tablosunu hedef aldı. Food Response hareketinin parçası olan iki kadın, tablonun önündeki kurşun geçirmez camı çorba ile kapladı.

İklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen aktivistler, dünyaca ünlü sanat eserlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Paris'te bulunan Louvre Müzesi'ndeki en ünlü eserlerden biri olan Mona Lisa tablosu, yine iklim protestocuların hedefi oldu. Food Response hareketinin parçası olan iki kadın Mona Lisa tablosunu çorbaya buladı. Kadınlar ellerindeki bardakta bulunan turuncu sıvıyı ünlü tablonun üzerine boca etti. Tablonun önündeki zırhlı cam, çorba olduğu tahmin edilen sıvıyla kaplandı.

DÜNYACA ÜNLÜ TABLOYA SALDIRI

İklim aktivistler, Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosuna saldırdı. Gazeteci Clément Lanot'un çektiği videoda, iki kadının Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunun üzerine çorba döktüğü anlar saniye saniye kayıt altına alındı. Kadınların, "adil ve dayanıklı bir toplum inşa etmek" için "sivil direnişin" kullanılması çağrısında bulunan 'Food Response' hareketine ait tişörtler giydikleri görüldü. Eylemin ardından Mona Lisa tablosunun önünde bulunan koruyucu cam tamamen çorba oldu. Dünyanın en ünlü tablosu olan Mona Lisa'nın, zırhlı cam nedeniyle herhangi bir hasar almadığı kaydedildi.

İKLİM AKTİVİSTLERİN HEDEFİ: MONA LİSA

Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu, Mayıs ayında da bir iklim protestocusunun saldırısına uğramıştı. Yaşlı bir kadın kılığına giren protestocu resmin önüne geldiğinde oturduğu tekerlekli sandalyeden kalkıp, resmin koruma camını kırmaya çalışmıştı. Camı kırmayı başaramayan saldırgan tabloya elindeki pastayı fırlatmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

İklim Değişikliği Mona Lisa Paris Çevre Kültür Sanat Dünya Haberler

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