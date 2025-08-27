İkinci Dünya Savaşı'na Ait 13 Savaş Gemisi Enkazı Keşfedildi

İkinci Dünya Savaşı'na Ait 13 Savaş Gemisi Enkazı Keşfedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solomon Adaları'ndaki Iron Bottom Sound bölgesinde yürütülen 22 günlük keşif çalışmasında, 13 İkinci Dünya Savaşı'na ait savaş gemisi enkazı görüntülendi. Keşifte insansız araçlar ve denizaltı robotları kullanıldı.

SOLOMON Adaları'ndaki Iron Bottom Sound bölgesinde İkinci Dünya Savaşı'na ait 13 savaş gemisi enkazı görüntülendi.

Solomon Adaları'ndaki Iron Bottom Sound bölgesinde Ocean Exploration Trust öncülüğünde, E/V Nautilus araştırma gemisiyle yürütülen 22 günlük çalışmada 13 savaş gemisi enkazı görüntülendi. Bunlar arasında USS New Orleans ağır kruvazörünün baş kısmı ve Japon muhribi Teruzuki de yer aldı. Ayrıca USS Vincennes, USS Astoria, USS Quincy, USS Northampton, USS Laffey, USS DeHaven, USS Preston, USS Walke, Avustralya'ya ait HMAS Canberra, Japon muhribi Yudachi ve bir çıkarma gemisi de yüksek çözünürlüklü olarak kayda geçti.

Keşif sırasında insansız su üstü aracı DriX ve uzaktan kumandalı denizaltı robotları kullanıldı. DriX sistemi 1000 kilometrekareden fazla deniz tabanını haritalayarak bölgedeki en ayrıntılı deniz haritalarını oluşturdu ve çok sayıda potansiyel enkaz noktasını belirledi.

Iron Bottom Sound, Ağustos-Aralık 1942 arasında beş büyük deniz savaşına sahne oldu. Bu çatışmalarda 111'den fazla gemi ve 1450 uçak kaybedildi, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki batıkların önemli bir kısmı hala keşfedilemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Netanyahu '1915 olayları bir soykırımdır' dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

Netanyahu'nun skandal sözlerine Türkiye'den sert tepki
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

"Bilmeden kullandım" devri bitiyor! 1 Ekim'den sonra bunu yapan yandı
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler

Ülkeye bak sen! Rahatça çiftleşsinler diye tünel inşa ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KAP açıklaması geldi! Türk Telekom'dan yılda 2 kez zam kararı

Milyonlarca abonesi olan firma yılda 2 kez zam yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.