İki kez ölümden dönen Papa eskisi gibi olmasa da yönetime dönecek

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, geçirdiği şiddetli bronşit sebebiyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören ve 23 Mart'ta taburcu edilen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumuna ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Parolin, Papa'nın eskisi gibi olmasa da yönetime geri döneceğini belirtti.

YÖNETİME TEKRAR DÖNÜYOR

Kardinal Parolin, "Sürekli olarak Papa için, 'onun tam olarak iyileşmesi ve Kilise yönetimine dönmesi için dua edildiğine' dair mesajlar alıyorum. Belki eskisi gibi değil, farklı yollar bulmamız gerekecek ama onun bunu yapabileceğini düşünüyorum." dedi.

İSRAİL VE HAMAS'A SİLAHA BAŞVURMADAN SORUNU ÇÖZME ÇAĞRISI

Uluslararası gündemdeki konulara da değinen Kardinal Parolin, Ukrayna'da ateşkes konusunda gerçekten olumlu sonuçlara ulaşılması umudunu dile getirdi. Kardinal Parolin, Gazze'de geçici ateşkesin bozulmasından duyduğu hayal kırıklığını gizlemezken, İsrail'e de Hamas'a da ılımlı olma ve silahlara başvurmadan sorunu çözme çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti. 14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı. Vatikan, 28 Şubat'ta da bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.

Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı. 4 Mart'tan itibaren hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlayan Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti. Papa Franciscus, 23 Mart'ta hastane balkonundan halkı selamladıktan sonra taburcu edilmişti.

Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü belirtmişti.