Mesrur Barzani'nin ofisine İHA saldırısı

(ANKARA) - Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisi iki insansız hava aracı ile hedef alındı. IKBY güvenlik birimleri, saldırının İran topraklarından gerçekleştirildiğini ve can kaybı yaşanmadığını bildirirken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisi iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. IKBY güvenlik birimleri saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

IKBY güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, saldırının İran topraklarından gerçekleştirildiği belirtilirken, İHA'ların hedeflerine isabet edip etmediğine ilişkin bilgi verilmedi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen bir grup olmadı.

MESRUR BARZANİ: "BU PERVASIZ SALDIRILARI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM"

Barzani, Kürdistan Terörle Mücadele Birimi tarafından yürütülen soruşturmaya dayanarak, kendi ofisinin yanı sıra IKBY Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı'nın evinin de hedef alındığını açıkladı. Barzani, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kürdistan Terörle Mücadele Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın ardından, bugün erken saatlerde şahsi ofisim ve Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı'nın evi İran'a ait insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların hedefi oldu. Bu pervasız ve kabul edilemez saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Bu, Kürdistan Bölgesi'nin güvenliği ve istikrarına yönelik tehlikeli bir tırmanış ve doğrudan tehdittir. Bu saldırılar, görevlerimizi yerine getirmeye ve vatandaşlarımızı korumaya devam etmemizi engelleyemeyecektir."

İran ve İran destekli silahlı gruplar, Irak Kürdistan Bölgesi'nde faaliyet gösteren İranlı Kürt muhalif grupların Tahran açısından güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunuyor. IKBY yetkilileri ise bölge topraklarının komşu ülkelere yönelik faaliyetler için kullanılmadığını belirtiyor.

Irak Kürdistan Bölgesi daha önce de çok sayıda İHA ve roket saldırısının hedefi oldu. Temmuz 2025'te bölgedeki petrol sahalarına dört gün boyunca düzenlenen İHA saldırıları, ham petrol üretiminin yaklaşık yarısının durmasına yol açmıştı. Güvenlik yetkilileri saldırıların arkasında İran destekli milislerin bulunabileceğini belirtmişti. Nisan 2024'te ise Kürdistan Bölgesi'nin en büyük doğal gaz sahalarından Hor Mor'a düzenlenen İHA saldırısında dört Yemenli işçi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından bölgedeki elektrik santrallerine doğal gaz sevkiyatı geçici olarak durdurulmuştu.

Kaynak: ANKA